La Roma è in confusione, i giallorossi non hanno ancora l’attaccante che sostituirà Edin Dzeko, ormai prossimo al passaggio alla Juventus. Come se non bastasse, il proprietario americano Friedkin non è per niente convinto del tecnico Fonseca. Secondo quanto riporta “Il Tempo” infatti il magnate americano starebbe lavorando sotto traccia al sostituto dell’allenatore ex Shakthar. In pole position ci sarebbe Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria del campionato con la Juventus, mentre altre 2 possibili soluzioni potrebbero essere Allegri e Rangnick.