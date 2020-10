Altro cluster di Coronavirus nel calcio italiano, stavolta però nel calcio femminile. Infatti la Roma femminile ha addirittura 15 positive al Coronavirus.

Secondo quanto riporta “La Repubblica” le ragazze fortunatamente sono tutte asintomatiche, ma in ogni caso gli allenamenti sono stati fermati.





L’origine del focolaio è probabilmente ascrivibile alla vita fuori dal campo: vanno ancora tutte a scuola. La vera fortuna è che non ci siano stati incroci con la prima squadra: le ragazze impegnate in Serie A sono ancora a zero casi (come quasi tutte le squadre femminili) e un contatto avrebbe potuto causare altri casi.