Brutta tegola in casa Roma in vista della trasferta di Genova, infatti non parteciperà al match contro il Genoa il bomber Edin Dzeko.

Il bosniaco ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, di essere positivo al Coronavirus.





Di seguito quanto scritto dal centravanti:

“Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena.

Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari.

Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi.

Forza Roma”

Di seguito il post di Dzeko: