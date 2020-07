James Pallotta e la Roma sono al lavoro per iscrivere il club al prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” a Trigoria assicurano che non ci saranno problemi, con gli stipendi pagati puntualmente. Le banche devono avere soldi, ma sono garantite da Pallotta e dai suoi soci. Non ci sono debiti nei confronti di fornitori di servizi.