Agatino Chiavaro, DS dell’Acirelae, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale del club siciliano: «Acquisto Ficarra? Siamo molto contenti perché è un ragazzo di prospettiva. Si tratta di un terzino destro che può ben disimpegnarsi anche con una difesa a tre. Nonostante sia un anno sotto età, crediamo molto in questo prospetto e questo testimonia come la programmazione per il futuro sia uno dei capisaldi dell’attuale gestione societaria».