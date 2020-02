La Roma sta vivendo un periodo nero per quanto riguarda le prestazioni, i giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Bologna, con 7 gol presi in 2 partite. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” ci sarebbe un po’ di malcontento generale nella società capitolina, infatti con l’imprenditore Friedkin pronto ad acquistare il club, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione a giugno. Infatti non è sicuro del posto il ds Petrachi, protagonista di uno sfogo negli spogliatoi dopo la sconfitta contro i neroverdi. Le parole di Petrachi non sono andate giù ai giocatori e nemmeno a Fonseca. Friedkin per evitare tensioni interne potrebbe mandare via a fine stagione il ds.