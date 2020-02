«Polemiche per arbitraggio contro il Palermo? Già domenica sera ce le siamo lasciati alle spalle e da lunedì abbiamo iniziato a pensare al Nola. A fine partita eravamo nervosi ma poi ci siamo consolati pensando a quanto era stato fatto di buono. Dobbiamo comunque lavorare sugli errori commessi per migliorare ancora». Queste le parole dell’allenatore dell’Fc Messina, Ernesto Gabriele, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Nola.