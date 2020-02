Curioso quanto successo in Serie D, il Taranto ha voluto ringraziare con un comunicato sulla propria pagina Facebook il cantante Diodato, vincitore del Festival di Sanremo. Di seguito il comunicato pubblicato dalla società pugliese:

“La società del presidente Massimo Giove esprime grande soddisfazione per la vittoria al Festival di Sanremo conseguita dal tarantino Diodato. Questo successo esalta il senso di appartenenza, rappresenta una nota positiva che può giovare all’intero territorio e simboleggia come l’intera comunità sia in grado di esprimere eccellenze a livello nazionale ed internazionale. Complimenti e Grazie a nome del Taranto FC 1927”.