Con l’addio di Justin Kluivert, che a breve volerà a Lipsia, la Roma è a un passo dal ritorno di Stephan El Shaarawy. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, la dirigenza giallorossa ha deciso di rinforzare il reparto offensivo con El Shaarawy.. El Shaarawy si trova a Roma da qualche giorno e si sta allenando in privato con l’amico ed ex fisioterapista giallorosso Marco Ferrelli. Il Faraone ha già dato il suo ok al ritorno in giallorosso, anche in virtù dello stop del campionato cinese fino all’inizio del nuovo anno.