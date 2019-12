Il Roccella ha perso la pazienza, dopo l’ennesimo errore arbitrale i vertici della squadra calabrese trasmetteranno un dossier alla Lega Nazionale Dilettanti con tutti gli errori arbitrali che ha dovuto subire il club. L’Edizione odierna della “Gazzetta del Sud” fa il punto della situazione, con la squadra amaranto che senza questi errori avrebbe circa 7/8 punti in più. Nelle ultime 2 partite contro Licata e Fc Messina altri episodi contestati, per quanto riguarda la partita contro la squadra agrigentina, il Roccella si è lamentato di un rigore alquanto dubbio a favore del club gialloblu. Contro la squadra peloritana invece il guardalinee ha spinto l’arbitro ad annullare il gol del pareggio della squadra calabrese. Nel dossier sono presenti altri errori come il rigore non concesso contro il Giugliano e il gol regolare annullato sempre contro la squadra campana, il penalty negato contro la Palmese e quello al 90esimo negato contro la Cittanovese.