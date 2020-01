Secondo quanto evidenziato da “ilSicilia.it”, ai microfoni è intervenuto il direttore sportivo del Roccella Francesco Curtale. Il dirigente ha parlato della prossima sfida contro il Palermo: «Per noi sarebbe stato meglio forse incontrare un Palermo con più punti di vantaggio. Sappiamo che sarà una partita difficile. Uno stadio come il Barbera mette apprensione agli avversari ma impone anche qualche pressione a chi vi gioca. Alcuni nostri giocatori potrebbero sentire la tensione, ma questo è normale per chi non è abituato a giocare in certi palcoscenici. Ci troveremo di fronte una squadra arrabbiata, vogliosa di fare punti. Noi veniamo a giocarcela e speriamo di uscire indenni dal Renzo Barbera».