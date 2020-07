Robur Siena: cambio di proprietà imminente, arriva nuovo DG?

La Robur Siena, dopo l’eliminazione al secondo turno Playoff in casa dell’Alessandria, può pensare esclusivamente al proprio futuro societario e, visto l’imminente cambio di proprietà, è pronta ad accogliere un nuovo Direttore Generale. Stando a quanto riportato da “Tuttomercatoweb”, il divorzio fra Diego Foresti e la Viterbese potrebbe aprire la strada all’approdo del dirigente in terra toscana. Ad inizio settimana si dovrebbe tenere il closing per il passaggio delle quote dalla famiglia Durio ad una cordata romana, operazione che i tifosi bianconeri sperano possa portare ad un cambiamento decisivo in casa Siena, squadra da troppi anni bloccata in serie C.