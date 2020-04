“Che fine hanno fatto le mafie? Si stanno reinventando – spiega Roberto Saviano – al posto della cocaina, le organizzazioni criminali smerciano mascherine, generi alimentari e speculano sugli aiuti del governo. Se lo Stato non interviene, la ripartenza sarà mafiosa”. L’allarme lanciato dall’autore di Gomorra in un video esclusivo per Fanpage.it sul ruolo delle mafie nella pandemia fa riflettere. “Per la prima volta le mafie devono rapportarsi con l’isolamento, se hai fame accetti li cibo da chiunque, se hai bisogno di medicinali lo stesso” spiega Saviano, intervenuto da New York su Rai Due a Che tempo che fa di Fabio Fazio. “In questo momento la camorra a Napoli ti presta danaro senza usura, “è l’usura sospesa”, con interessi pari a zero. E al Nord le mafie sono pronte a subentrare nelle imprese in crisi di liquidità”