L’ex di Como e Foggia, Roberto Felleca, sarebbe interessato alla Pistoiese.

«E’ vero c’è un mio interesse per la Pistoiese. Al momento però non posso aggiungere altro perché non voglio che questo interesse venga strumentalizzato, visto che tra le parti per adesso c’è stata solo una chiacchierata e niente di più» – ha detto lo stesso Felleca a “Pistoia Sport”.