Intervistato da “La Sicilia”, l’attaccante dell’Acireale, Nicolas Rizzo, si è espresso in merito alla quarantena: «Sarei tornato volentieri in Argentina dalla mia famiglia, ma non si poteva. Quando a marzo si è fermato il campionato, ho subito pensato di tornare la mia famiglia. Purtroppo non ci si poteva muovere. Temo che ormai si vada verso uno stop definitivo. Bisogna pensare alla prossima stagione e fare in modo che tante piccole società non spariscano. Qualsiasi scelta verrà presa, non accontenterà tutti. A qualcuno farà più male che ad altri, il problema più grande è che tutto giro intorno ai soldi. Io spero solo che il denaro non debba rovinare le piccole squadre. In fondo stiamo parlando di calcio. Altro problema grosso sarà decidere su promozioni e retrocessioni».