Il punto fermo della prima parte di stagione del Palermo è la voglia di cambiare del tecnico Boscaglia.

Per la sfida contro il Bari, infatti, il tecnico gelese opterà per diversi cambi rispetto alla formazione ammirata nella sfida esterna contro la Vibonese.





Rientrerà dalla squalifica Marconi, che prenderà il posto di Lancini. L’ex Monza tornerà a fare coppia con Somma. Corrado insidia Crivello per il posto da terzino sinistro. A centrocampo la certezza è Odjer, mentre Palazzi sfida Broh per affiancarlo. In avanti, invece, Saraniti è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Il Palermo potrebbe anche sfruttare sugli esterni le motivazioni da ex di Floriano.