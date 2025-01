Rivoluzione Bari: cinque calciatori verso l’addio

Secondo quanto riporta l’edizione barese de La Repubblica, il Bari starebbe realmente valutando una rivoluzione in questa sessione di mercato invernale. Sono almeno in cinque i calciatori sul piede di partenza. Favilli, Matino oltre che Sgarbi, Manzari e Maiello potrebbero salutare i galletti dopo una prima parte di stagione in cui hanno avuto poco spazio. Alle uscite, il club pugliese valuterà l’ingresso di nuove pedine per una società che vuole notevolmente rinforzare l’organico di mister Moreno Longo.

