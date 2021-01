Roberto Lagalla, Assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Sicilia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla riapertura delle scuole.

Ecco quanto riportato da "Gds.it":





«Il differimento di una settimana del ritorno alla didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado trova giustificazione nel principio di cautela comportamentale adottato dal Governo Musumeci, che intende per rassicurare le famiglie e l’opinione pubblica. Questa soluzione è indice di come ogni scelta sia stata adottata con ponderazione per garantire la più adeguata protezione degli operatori scolastici e degli studenti con l’obiettivo di evitare, nella settimana dall’1 al 6 febbraio, la sovrapposizione tra la riammissione completa della secondaria di primo grado e quella parziale della secondaria di secondo grado e di assicurare che studenti di età superiore ai 14 anni e operatori scolastici continuino a sottoporsi ai test nei siti di screening sanitario».