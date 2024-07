Ritiro Palermo, settimo giorno a Livigno: esercitazioni offensive in vista dell’amichevole di oggi (VIDEO)

Settimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono scesi in campo per la seduta mattutina in vista dell’amichevole di oggi alle ore 15 contro il Sondrio.

La squadra ha iniziato la seduta svolgendo un’attivazione col pallone. Successivamente via con le esercitazioni. I rosanero allenano il recupero palla e la transizione offensiva. Svolgono l’esercitazione: Diakitè, Lucioni, Peda, Buttaro; Vasic, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Mariano.

