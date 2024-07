Palermo, ecco Nikolaou: la scheda di presentazione

È Dimitris Nikolaou il nuovo colpo in entrata del calciomercato estivo del Palermo. Il direttore sportivo dei rosanero, Morgan De Sanctis, ha acquistato il difensore greco dallo Spezia per circa 1,6 milioni di euro, inserendo nella trattativa anche Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio. Il calciatore classe ‘98, arrivato questa mattina in ritiro a Livigno, vestirà la maglia siciliana per migliorare una fase difensiva che, soprattutto nella scorsa stagione, è stata uno dei punti deboli del Palermo nei suoi ultimi due anni in cadetteria. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del Palermo.

LA SUA CARRIERA

Dimitris Nikolaou è cresciuto nelle giovanili dell’Olympiakos, entrando definitivamente nelle file della prima squadra nel 2016 dopo essersi messo ben in mostra nell’U20. Tra campionati e coppe colleziona 26 presenze fino al 2019, segnando due reti tra cui in Champions League contro il Barcellona, partita della fase a gironi del 2017-18 persa 3 a 1 dai greci. Nella stessa gara Nikolaou realizzò anche un autogol. Nella sessione invernale del calciomercato del 2019 l’Empoli, con la formula del prestito, decise di puntare sul difensore. L’anno successivo, dopo la retrocessione in Serie B dei toscani, Nikolaou diventa a tutti gli effetti un giocatore degli azzurri per 4 milioni di euro.

In cadetteria il greco fatica nella prima stagione ma, nel 2020-21, diventa una colonna dell’Empoli dando un grosso contributo, in termini di solidità, per la promozione in Serie A dei toscani. Nel 2021 viene venduto allo Spezia per circa 3,5 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale. In Serie A colleziona 72 presenze, trovando anche una rete nella sconfitta per 2 a 1 contro la Roma nella stagione 2022-23. Nel 2023-24 il club ligure sretrocede in Serie B e il giocatore viene confermato. In cadetteria registra a referto 34 presenze con i bianconeri, condite con una rete, mettendo la firma alla salvezza senza passare dai play-out.

UN FIDATO DI DIONISI PER RIMEDIARE ALL’EMORRAGIA DIFENSIVA

Alessio Dionisi ritrova Nikolaou dopo averlo allenato ad Empoli nella stagione 2020-21. In quell’annata l’ex Olympiakos scese in campo per ben 29 volte, contribuendo alla promozione dei toscani. Il nuovo tecnico del Palermo si affiderà, dunque, ad un suo uomo fidato per migliorare il dato della scorsa stagione in merito alle troppe reti subite. Il difensore greco potrebbe formare una coppia solida con l’esperto Fabio Lucioni, il quale potrebbe e dovrebbe restare in rosanero dopo le parole di Morgan De Sanctis rilasciate nella conferenza stampa di presentazione dell’ex allenatore del Sassuolo. Con l’Olympiakos, inoltre, Nikolaou ha anche giocato da terzino sinistro, mostrando quindi duttilità e capacità di adattamento. L’arrivo del calciatore greco, il quale ha già maturato esperienza sia in Serie A sia in Serie B, potrebbe essere un valore aggiunto per i rosanero. A parlare, come sempre, sarà il campo e la speranza del Palermo è che l’arrivo del classe ‘98 possa essere una soluzione ai problemi difensivi riscontrati negli ultimi due campionati (49 nel 2022-23 e 56, playoff compresi nel 2023-24).

