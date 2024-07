Ritiro Palermo, Dionisi: «Il gruppo dovrà essere ultimato ma abbiamo un buon punto di partenza»

Primo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo tecnico rosanero Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Non vedevo l’ora di scendere in campo, abbiamo appena iniziato. L’accoglienza è stata ottima, il clima anche (ride, ndr.), anche il gruppo mi piace. Il gruppo dovrà essere ultimato, cambierà qualcosa. Mi piace la disponibilità, il punto di partenza è già buono. In questo ritiro mi aspetto che la squadra cominci ad avere un’identità. Abbiamo del tempo, non dobbiamo perdere tempo. Nella prima parte si tende a mettere benzina nelle gambe dei giocatori, sono arrivati tutti allenati. Nei primi lavori fisici siamo andati su uno step superiore, i ragazzi erano già abbastanza allenati. Ci sarà più spazio per i preparatori atletici. Il clima è ottimale per allenarsi, per i palermitani è atipico».