Ritiro Palermo, Dionisi: «Dai vecchi il giusto atteggiamento. Non esiste un caso Brunori»

Primo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo tecnico rosanero Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Peda e Corona sono ragazzi giovani e hanno avuto percorsi diversi. Peda ha giocato in prima squadra; Corona deve affacciarsi ai grandi, è qua per fare vedere quello che vale, poi andrà a fare esperienza. Brunori? Non lo conoscevo come ragazzo ma come giocatore, mi sembra superficiale parlare dei suoi sorrisi; si sta allenando e bene, dovrà continuare a dare ma siamo ancora all’inizio. Non esiste un caso Brunori, poi il futuro non lo conosco. La speranza di ogni allenatore è quella di avere la squadra pronta in ritiro, ma arriveranno. Ho chiesto disponibilità e motivazione. Chi farà parte del Palermo avrà dimostrato di esserne all’altezza. Sto trovando il giusto atteggiamento nei ‘vecchi’. Col tempo arriveranno i ragazzi nuovi per aggiungere qualcosa. In questi tre anni la squadra è cresciuta, bisogna cercare di fare un altro pezzettino, serve continuità. Brunori? Sapete la linea della società, i giocatori parleranno quando saranno chiamati in causa dalla società. Bisogna parlare di Brunori, è un calciatore molto importante, ma non posso parlare solo di lui»