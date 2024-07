Ritiro Palermo, Dionisi: «Ho visto spirito di squadra. Segre? Credo non si sia fatto nulla»

Il tecnico rosanero Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dopo il primo test stagionale, in cui i rosanero hanno trionfato per 10-0 contro la Rappresentativa LND Sondrio.

Ecco le parole del tecnico:

«Ho chiesto ai ragazzi e ho visto spirito di squadra. Se devo trovare un difetto abbiamo concesso un’occasione da gol. Ci sono tante cose positive, lavoriamo insieme da 10 giorni. Il livello non sarà quello del campionato. Cose positive? Lo spirito di squadra, da quello dobbiamo partire; abbiamo trovato linee di passaggio; ci sono state buone letture. Siamo tutti sotto esame, dobbiamo dimostrare ogni giorno. Non era un esame per nessuno, era un test di valutazione. Lo spirito mi è piaciuto. Segre? Credo non si sia fatto nulla, non riusciva a giocare e l’abbiamo fatto uscire per non rischiare. L’atmosfera? L’entusiasmo è contagioso, trovare questi tifosi qui gli fa onore. Dobbiamo alimentare la passione, noi dovremo dare per riavere. Facciamo valutazioni a prescindere dalle amichevoli. Di cose positive ne ho viste. Sull’anno scorso non entro in merito, dobbiamo partire dallo spirito di squadra, che mi sta piacendo. Ci saranno momenti di difficoltà, quindi noi dobbiamo lavorare per essere uniti. La squadra ha qualità e verrà aumentata, il gruppo non è completo».