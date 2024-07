Il Palermo vince la prima amichevole estiva, Rappresentativa LND Sondrio battuta 10-0

Il Palermo ha inaugurato la sua stagione estiva con una vittoria schiacciante, imponendosi con un netto 10-0 contro la Rappresentativa LND Sondrio nella prima amichevole estiva disputata a Livigno. Una prestazione dominante che ha messo in luce la superiorità della squadra rosanero in ogni fase del gioco.

Primo Tempo

Il match è iniziato con il Palermo subito all’attacco. Al 5′, il capitano Brunori ha provato due conclusioni, entrambe respinte dal portiere avversario. Insigne ha tentato la sorte con un tiro dalla distanza all’8′, ma la palla è finita sul fondo. La pressione iniziale ha finalmente dato i suoi frutti al 15′ quando Ranocchia, servito da Di Mariano, ha calciato di sinistro per segnare il primo gol stagionale del Palermo.

Il raddoppio è arrivato al 23′ dai piedi di Brunori, che ha sferzato un potente tiro di destro da lontano, insaccando la palla in rete. Al 29′, Roberto Insigne ha trasformato un rigore con freddezza, e appena un minuto dopo, lo stesso Insigne ha segnato nuovamente, sfruttando un assist di Di Mariano per un sinistro vincente.

Il Palermo ha continuato a dominare, ma il primo tempo si è concluso senza ulteriori reti, nonostante le numerose occasioni create dagli uomini di Dionisi.

Secondo Tempo

Il secondo tempo è iniziato con una formazione rinnovata, mantenendo il modulo 4-3-3. Al 50′, Corona ha segnato il suo primo gol della partita, sfruttando una sponda di Di Mariano. Di Mariano è tornato protagonista al 63′, segnando con un potente destro da fuori area.

Fella ha aggiunto il suo nome al tabellino dei marcatori al 71′, seguito da Di Francesco, che ha capitalizzato su una palla vagante nell’area di rigore all’85’. Buttaro ha trovato la rete all’88’, e la partita si è conclusa con Corona che ha firmato la sua doppietta al 90′.

Durante il secondo tempo, il Palermo ha continuato a mantenere la pressione alta, con numerose conclusioni verso la porta avversaria, mostrando una prestazione offensiva straordinaria.

Ecco il racconto del match:

SECONDO TEMPO

90′ – Goool Palermo! Corona firma la sua personale doppietta.

88′ – Goool Palermo! Alessio Buttaro in gol!

85′ Goool Palermo! Di Francesco bravo a sfruttare una palla vagante dentro l’area di rigore e colpisce col destro.

81′ – Il Palermo continua ad attaccare, alla ricerca dell’ottavo gol. Tante le conclusioni dei rosanero verso la porta avversaria.

71′ – Goool Palermo! Anche Fella va a segno.

63′ – Goool Palermo! Di Mariano da fuori area sferra un destra che va a segno.

58‘ – doppio cambio nel Palermo: fuori Diakité e Segre, dentro Damiani e Broh.

50′ – Goool Palermo! A segno Corona che colpisce col destro da dentro l’area dopo la sponda di Di Mariano.

46′ – Riprende il match. Dionisi si affida ad una nuova formazione schierata sempre col 4-3-3: Gomis; Diakité, Graves, Peda, Buttaro; Segre, Stulac, Saric; Di Mariano, Corona, Di Francesco.

PRIMO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo

40′ – Di Mariano prova ad entrare nel tabellino dei marcatori ma senza riuscirci: il numero 7 riceve in area, conclude in porta ma il portiere avversario non si lascia sorprendere.

35′ – Insigne batte un calcio d’angolo: la mette in mezzo e trova Lucioni che di testa la sfiora ma l’arbitro ferma il gioco.

30′ – Goool Palermo! È ancora Insigne a timbrare il cartellino dei marcatori. Pochi istanti dopo il rigore segnato, il numero 11 viene servito in area da Di Mariano, stoppa e di sinistro insacca in rete.

29′ – Goool Palermo! A segno Roberto Insigne che su rigore non sbaglia e va a segno.

23‘ – Goool Palermo! Il raddoppio arriva dai piedi di Brunori. Il capitano rosanero da lontano sferra un tiro di destro che arriva all’obiettivo.

15′ – Gooool Palermo! Ranocchia viene servito da Di Mariano, calcia di sinistro e non sbaglia. Il numero 10 porta avanti i rosanero e mette a segno la prima rete stagioanale.

10‘ – Tante le occasioni per gli uomini di Dionisi, ma poco precisi fino a questo momento.

8′ – Insigne dalla distanza sferra un tiro a giro ma finisce sul fondo.

5′ – Palermo all’attacco con Brunori, il capitano tenta due conclusione, ma in entrambi i casi il portiere avversario si oppone.

4′ – Ranocchia tenta un filtraggio che potrebbe avvantaggiare Vasic verso la porta, ma la palla si perde.

1′ – Calcio d’inizio al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda

La formazione dei rosanero

GOMIS; GOMES, LUCIONI, BUTTARO, PEDA, RANOCCHIA, VASIC, DIAKITÉ, DI MARIANO, INSIGNE, BRUNORI.

A disposizione: NESPOLA, JENSEN, DI FRANCESCO, DAMIANI, SARIC, STULAC, SEGRE, BROH, CORONA, FELLA, SARIC.