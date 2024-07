Ritiro Palermo, Dionisi: «La squadra verrà completata. Ceccaroni e Desplanches stanno migliorando»

Il tecnico rosanero Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dopo il primo test stagionale, in cui i rosanero hanno trionfato per 10-0 contro la Rappresentativa LND Sondrio.

«Ceccaroni e Desplanches stanno migliorando. Lo staff medico farà valutazioni per capire a che punto sono. Li vedo a bordocampo e questa è una cosa positiva, il recupero va bene. Nikolaou? Parlerò di lui quando verrà ufficializzato. Stiamo lavorando bene, sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. La squadra verrà completata, la condizione sarà migliore. Buttaro e Peda sono giovani, sono contento delle loro prestazioni. Buttaro ha dato disponibilità, gioca a sinistra»