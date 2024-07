Ritiro Palermo, Dionisi: «Corona ha qualità, deve giocare per crescere»

Il tecnico rosanero Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dopo il primo test stagionale, in cui i rosanero hanno trionfato per 10-0 contro la Rappresentativa LND Sondrio.

«Calendario? Non ne ho parlato con nessuno, è presto per fare i conti. Il campionato sarà lungo, tra febbraio e marzo si decide tutto. Abbiamo visto le partite di inizio stagione, potevamo essere più fortunati. La difficoltà della B è oggettiva. Corona mi sta piacendo, deve crescere. Ha qualità, ha fatto bene in amichevole, si è meritato di giocare un tempo. Ha bisogno di giocare per crescere, il mio consiglio è di non parlare tanto di lui, non ha fatto ancora niente. Ha qualità e le deve dimostrare nei grandi, se continuerà così avrà un percorso positivo».

«Le palle inattive le abbiamo appena toccate per avere un’organizzazione generale. La priorità era lo spirito di squadra. I rigori? Ci sarà un rigorista e un secondo, speriamo di subirne pochi e averne tanti. L’accoglienza a Livigno è stata ottimale. Ci stiamo trovando bene, l’altitudine non è uno svantaggio, solo cose positive. Sono contento di essere venuto qua, la località si presta ai ritiri».