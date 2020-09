Momenti di tensione in un ipermercato di Crema. Un addetto alla sicurezza ha richiamato due clienti a causa del mancato utilizzo della mascherina. Gli stessi non hanno preso bene il richiamo e hanno lanciato in aria i cestelli della spesa, aggredendo l’addetto alla sicurezza.

Terrore tra i clienti. In basso, il video che riprende la situazione: