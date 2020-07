Sabato scorso sono stati arrestati 4 giovani per la rissa finita nel sangue a Mondello lo scorso 6 giugno. Tuttavia, secondo quanto riportato da “Gds.it” uno di loro avrebbe respinto ogni accusa. Si tratta di Matteo Giuseppe Ameduri, 18 anni, che avrebbe anche sostenuto che durante quella serata non si trovava a Palermo bensì a Castelvetrano, come risulta da 15 testimoni e dalle indagini difensive del legale.