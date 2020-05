Al termine della riunone, durata poco meno di un’ora, avvenuta col Presidente FIGC Gravina e gli altri vertici federali, il ministro dello Sport Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da “ITALPRESS”, anche sulla possibile sospensione in caso di risalita della curva dei contagi e gli scenari alternativi: “Qualora l’emergenza sanitaria tornasse con curve di contagio diverse dalle attuali, una cosa che non ci auguriamo, si dovrebbe di nuovo sospendere il campionato. Le scelte su piano B e piano C non spettano a me ma sarà la Figc in autonomia a studiare le soluzioni alternative nel Consiglio federale del 4 giugno”.