Si erano sparse voci riguardo una possibile intromissione da parte della Presidenza della Lega Pro sulla vicenda giudiziaria riguardante la gara del 5 maggio 2019 Picerno-Bitonto in carico attualmente alla Corte Federale d’Appello.

A parlare della questione, ai microfoni di “Tuttocampo.it”, è stato il presidente della Lega Pro Ghirelli. «Il mio inderogabile compito come presidente di Lega Pro è quello di non intervenire e di applicare le sentenze, e se le parti in causa chiedono alla Lega di avere, in questo caso il Procuratore Federale, spiegazioni su alcuni determinati punti che attengono semplicemente ai meccanismi sui quali si determina l’iscrizione delle società la Lega di competenza ha il dovere di rispondere limitandosi alla applicazione della norma – ha affermato -. Il Procuratore ha chiesto come avveniva l’iscrizione, la Lega ha risposto tecnicamente come avviene». Foggia? «Conosco perfettamente la storia e la passione del Foggia e dei propri tifosi per cui ogni campionato vorrebbe avere il Foggia come partecipante. Bisogna assolutamente togliersi dalla testa una idea di questo tipo. La situazione è questa, io come Presidente di Lega Pro in silenzio devo seguire ed aspettare il procedimento ed il termine di questa vicenda determinata della Giustizia sportiva e quindi applicare in modo meccanico e semplice quello che deciderà la giustizia sportiva».