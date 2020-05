Raggiunto dall’Ansa, il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta così la decisione presa dopo il vertice tra il ministro Spadafora, Il presidente FIGC Gravina e gli altri vertici federali, che consentirà il via alla Serie A dal 20 giugno: «Avevo dei dubbi. Dopodiché, nel momento in cui si decide di giocare sono lì pronto a spingere la squadra per fare il meglio. Noi siamo in pista per giocare, oggi ero a Torino, ho incontrato la squadra, il tecnico Longo, il direttore sportivo Vagnati, e ho dato la carica, con messaggi belli positivi per ripartire bene. Ho senso di responsabilità. Non penso soltanto a quello che è mio interesse ma a un discorso più generale e alla salute dei calciatori e delle persone. Questo il motivo per cui ero dubbioso. Oggi si decide di ripartire e io sono evidentemente in campo per fare le cose al meglio».