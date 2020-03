«Martin e Felici in panchina a Licata? Per un calciatore è normale avere questi momenti. Il Palermo è una squadra nata in fretta che sta facendo un lavoro molto importante a partire da Pergolizzi. Si è costruita una squadra in poco tempo. Il Palermo in D fa pensare che si debba vincere a mani basse, ma non è cosi. Sono felice di far parte di questa società con delle basi così solide». Queste le parole del direttore tecnico del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo, che ha parlato a TGS.