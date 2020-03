«Floriano? A Bari non ha giocato tanto, per questo aveva bisogno di tempo per entrare nei meccanismi della nuova squadra. Si tratta di un giocatore che può fare la differenza anche in Serie C. È un ragazzo molto professionale, un’arma in più per il Palermo». Queste le parole del direttore tecnico del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo, che ha parlato a TGS.