L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Leandro Rinaudo, direttore tecnico del settore giovanile del Palermo. La rinascita del Palermo quindi è un’opportunità? «Non c’è dubbio, credo che con Zamparini abbiamo vissuto anni straordinari però mancava quello che c’è ora: senso di appartenenza e dedizione, si riflette su ogni cosa per badare al rispetto che ci deve essere per questa maglia e per questa città».