L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Leandro Rinaudo, direttore tecnico del settore giovanile del Palermo. Quanto sono diversi i mondi Mirri e Zamparini? «Ho conosciuto poche persone nel mondo del calcio come Mirri. Tiene molto al Palermo e al progetto che ha per il club insieme a Sagramola. E questo mi stimola ancora di più. Il Palermo di Zamparini era un club forte, si stava bene, era una società organizzatissima, ma si aveva la sensazione che non c’era appartenenza».