La pandemia di Covid-19 ha generato non poche polemiche anche all’interno del mondo del calcio, in particolar modo nelle categorie inferiori, fra campionati interrotti e verdetti stabiliti a tavolino. Ma c’è una squadra in serie C che proprio non è riuscita a digerire la decisione presa dalla Federazione: il Rimini, ultimo nel girone B al momento dell’interruzione del campionato, a pari punti col Fano, si è ritrovato retrocesso in serie D, senza la possibilità di disputare i playout che, secondo la società romagnola e non solo, avrebbero dovuto comprendere anche le squadre che occupavano l’ultima posizione in classifica. Il club del presidente Giorgio Grassi non ha perso tempo e ha subito presentato ricorso per contestare tale decisione ed oggi è giunta da parte del TAR del Lazio la tanto attesa risposta: come riportato da “TuttoserieD”, il ricorso della società romagnola è stato respinto ed ora resta solo da capire se il Rimini, assistito dall’avvocato Cesare Di Cintio, ricorrerà al Consiglio di Stato, terzo grado di giudizio.