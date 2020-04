Allarme all’ospedale di Rimini dopo la scoperta di un focolaio di contagio nel reparto di Geriatria del nosocomio che ha visto contagiati pazienti e operatori sanitari. Positivi al virus sono risultati otto pazienti (due uomini e sei donne) e sei operatori sanitari, tra cui quattro infermieri. Secondo quanto comunicato dall’Asl, l’allerta è scattata mercoledì scorso quando, a seguito di esami precauzionali eseguiti su pazienti in dimissione e diretti verso strutture residenziali, è emersa la positività proprio di una di queste persone che stava per essere ricondotto in Rsa. Da qui la decisione di ampliare il test anche agli altri ricoverati e al personale, alcuni ancora in corso. L’Ausl fa sapere che “La Direzione medica ha provveduto subito a porre i pazienti in isolamento in attesa di definire il quadro della situazione e i pazienti esterni che abbiano bisogno di ricovero in Geriatria vengono indirizzati in altri reparti”.