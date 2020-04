La Guardia di Finanza ha sequestrato 800 litri di gel igienizzante pubblicizzato come sanitizzante. Lo riporta “Tempostretto.it”, che riferisce come i prodotti siano stati sequestrati in diverse farmacie di città e provincia. Sono stati segnalati inoltre 12 responsabili all’Autorità giudiziaria di Messina, Barcellona e Patti per l’ipotesi di reato di frode in commercio.