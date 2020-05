Sono settimane che molti genitori si rivolgono allo sportello di Federconsumatori Palermo chiedendo assistenza in relazione al rimborso afferente le quote versate per il viaggio di istruzione dei loro figli diplomandi, annullato in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. .Un braccio di ferro con le agenzie che non intendono parlare di rimborso; offrirebbero, bensì, di un voucher da utilizzare entro il termine di 12 mesi.

I provvedimenti limitativi della libera circolazione, introdotti con il D.L. n. 9/2020 al fine di contrastare il diffondersi del virus, hanno indubbiamente influito anche su contratti di viaggio, pacchetti turistici e, nella fattispecie, sui numerosi viaggi di istruzione, organizzati come consuetudine dalle scuole medie superiori per gli studenti prossimi al diploma.

“L’articolo 28 del D.L. n. 9/2020, ‘Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici’, prevede il rimborso del corrispettivo versato per viaggi o pacchetti turistici, oppure l’emissione di un voucher di pari importo” specifica Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo, “Le agenzie di viaggio, nei giorni scorsi, a seguito della cancellazione del viaggio, hanno inviato ai partecipanti un voucher dell’importo corrisposto da utilizzare entro il termine di 12 mesi”.

“Sulla legittimità di tale forma di rimborso sono state sin da subito sollevate parecchie perplessità: ed infatti, in sede di conversione dell’indicato D.L. 9/2020, il legislatore ha stabilito che: per quanto riguarda i viaggi di istruzione, al fine di non creare squilibri tra gli interessi delle parti, ha previsto l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata senza possibilità di emissione del voucher” precisano gli avvocati Maurizio Alleri e Marco Gagliardo dell’Ufficio Legale di Federconsumatori. “Quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.

“La ratio del voucher è quella di permettere di potere effettuare il viaggio rimandandolo temporalmente all’anno successivo; altrettanto non è possibile fare per gli studenti delle ultime classi che si accingono a completare il ciclo di studi” concludono Alleri e Gagliardo.

“Federconsumatori, come sempre al fianco delle famiglie, anche in questo particolare momento di emergenza sanitaria che interessa l’intero Paese, offre la propria consulenza legale a chiunque ne avesse necessità; basterà prenotarsi allo 0916173434 e uno dei ns. legali richiamerà il richiedente” conclude Vizzini.

Palermo, 5 maggio 2020