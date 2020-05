Come riportato da “Repubblica.it” il cimitero di Marsala ha aperto i suoi cancelli in piena tranquillità, gestendo le visite ai defunti con la piena collaborazione dei cittadini, rispettosi delle norme di sicurezza imposte dall’ordinanza comunale. Nei prossimi giorni sarà messa a disposizione, con un pannello di plexiglass tra guidatore e passeggero, anche una delle tre macchinette elettriche per il trasporto dei diversamente abili. Di seguito una clip: