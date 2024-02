“Rimane Mazzarri”: panchina Napoli, idee chiarissime per il futuro | Può firmare il rinnovo

Annuncio a sorpresa in casa partenopea, secondo il quale l’attuale allenatore, che sembrava dover essere solo di passaggio, rimarrà anche nella prossima stagione, firmando il prolungamento del contratto.

Dopo il tanto atteso scudetto conquistato lo scorso anno, il Napoli nella stagione attuale ha fatto una fatica enorme. La nuova guida tecnica targata Rudi Garcia non ha portato i suoi frutti, tanto che il presidente Aurelio De Laurentiis nei mesi scorsi ha deciso di sollevarlo dall’incarico. Al suo posto il patron ha optato per un usato sicuro, vecchia conoscenza del popolo azzurro e uomo di fiducia proprio del presidente: Walter Mazzarri.

Il 62enne toscano ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno, che ha fatto intendere a tutti che il suo ruolo sarebbe dovuto essere quello di semplice traghettatore. L’obiettivo era infatti salvare la stagione e, una volta concluso il suo operato, un altro allenatore avrebbe dovuto prendere il suo posto, dando vita ad un nuovo progetto napoletano.

Ma nelle ultime ore le carte in tavola sembrano essere completamente cambiate dalle parti di Castelvolturno. Un annuncio clamoroso infatti ha praticamente ufficializzato la permanenza di Mazzarri sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione. Il tecnico infatti a breve può firmare il rinnovo, andando a creare uno scenario inatteso nella mente dei tifosi e di tutto l’ambiente.

Il Napoli continua con Mazzarri

La questione allenatore sotto l’ombra del Vesuvio continua a far discutere. I tifosi stanno cercando di capire chi guiderà la squadra nella prossima stagione, ma uno di questi ha pronosticato sui social uno scenario a dir poco clamoroso, che vedrebbe la permanenza di Mazzarri.

”Se con Mazzarri andiamo in Champions non credo che ADL prende un altro allenatore, secondo me rimane Mazzarri e onestamente a me la cosa non dispiace. Mazzarri con la tattica non è secondo a nessuno ieri ha incartato anche mister mi Spiaze”. Queste le parole postate da un supporter azzurro sul proprio account Twitter, arrivate poco dopo la gara persa con l’Inter in Supercoppa italiana.

Scenario fattibile in casa azzurra?

Quella sulla permanenza di Mazzarri al Napoli dunque è una pura ipotesi di un tifoso napoletano, e non ci sono al momento riscontri su questo.

Tuttavia, se davvero il tecnico toscano riuscisse a raggiungere gli obiettivi richiesti dalla società, non è da escludere che De Laurentiis lo confermi rinnovandogli il contratto. Solo il tempo ci dirà se questo scenario può rivelarsi reale.