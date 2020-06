Dopo 62 giorni di ricovero, un anziano americano si è visto ricevere una parcella medica da quasi 1,2 milioni di dollari. Michael Flor ha trovato in fondo alle 181 pagine della dettagliata fattura rilasciata dall’ospedale Swedish Medical Center di Issaquah una sorpresa amara. Il 70enne quasi certamente non dovrà sborsare la cifra per via dell’accordo del presidente Trump con le assicurazioni (finanziato dal Congresso Usa con uno stanziamento da 100 miliardi di dollari per ospedali e compagnie di assicurazione, ndr), ma ha riferito: «Mi sento in colpa per essere sopravvissuto. Ho un senso di ’perchè io? Perchè mi sono meritato tutto questo? Guardando l’incredibile costo di tutto, il senso di colpa si aggiunge sicuramente a quello di essere sopravvissuto». Lo riporta il “Daily Mail”.