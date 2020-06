Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, secondo quanto riporta “Gds.it”, ha firmato con il Ministro della salute, Roberto Speranza, un decreto per razionalizzare il servizio di trasporto aereo. L’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca. Arriva per il caso relativo ai termoscanner ed il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, stamattina su Rai1 ha espresso preoccupazione dopo che il governo nazionale: “ha scritto che non potrà più assicurare i controlli attraverso i termoscanner negli aeroporti. Domani porremo la questione”-.