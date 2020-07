Giovanni Ricciardo, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Diretta Stadio Giovedì” in onda “Gold 78”: «Cosa farei in modo diverso? Sicuramente calciare il rigore alla destra del portiere nella sfida col Troina. Non torno indietro, mi è piaciuto tutto della mia esperienza rosanero. Sono abituato a guardare i numeri, nella prima parte ho fatto bene, poi sono mancato in qualcosa. Potevo essere tranquillamente riconfermato e giocarmi la mia chance. Seregno? Mi hanno convinto presidente, direttore e allenatore, c’è un progetto importante e puntano a vincere. Lotterò ancora per la maglia rosanero, seppure mentalmente e da lontano».