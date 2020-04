Intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo OMS e consulente CONI, ha parlato di come approntare la ripartenza del calcio: «Protocollo? Ci sono varie ipotesi – spiega -, una delle quali è finalizzata a chiudere il campionato, cui tutti tengono molto. Ma servono due approcci: uno è finire la stagione, uno è garantire la sicurezza. Allenamento e gioco di squadra che prevede un contatto fisico, sono eventi da considerarsi pericolosi. Poi c’è un discorso geografico: l’Italia non è uguale a livello di contagi. Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, così stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud».