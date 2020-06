Walter Ricciardi, membro del Consiglio Esecutivo Oms, si è soffermato sulla riapertura degli stadi: «Nelle regioni dove da diversi giorni i casi sono zero – ha detto ai microfoni del Sir – si può cominciare a pensare ad una graduale riapertura degli stadi. Magari con un numero ridotto di pubblico per garantire le misure di sicurezza, difficili da attuare con migliaia di spettatori. Solo la collaborazione tra medicina clinica e medicina della sanità pubblica produce verità scientifiche. Il virus circola ancora e la sua pericolosità non è affatto diminuita».