“Bisogna applicare sul serio le sanzioni. Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate. Così non va. . Rischiamo di fare la fine della Catalogna o di Israele. Se i focolai crescono di numero e volume c’è il rischio di non riuscire più a tenerli sotto controllo. Allora potrebbe capitare di dover creare delle zone rosse anche in luoghi di villeggiatura dove si finirebbe per restare intrappolati”. Queste le parole di Walter Ricciardi, presidente della federazione mondiale delle associazioni di Sanità Pubblica, rilasciate ai microfoni di “La Stampa” in merito all’emergenza Coronavirus.