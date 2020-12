“La cosa più importante è il comportamento saggio. Poi è chiaro che, se uno ha il sospetto di essere stato a contatto con un positivo a Covid-19, è bene che si faccia il tampone. Ma il tampone a scopo cautelativo cioè farlo perché si torna ad esempio dai genitori per Natale, è pericoloso.

Il riferimento è soprattutto ai tamponi rapidi, che hanno diversi falsi positivi e negativi, perciò alla fine possono dare una falsa sicurezza. Nel 30% dei casi è così, la sensibilità e la specificità non sono al 100%. Quindi, prima di andare da un anziano per le feste bisogna essere certi di non aver fatto errori nei giorni precedenti, almeno 6-7 giorni prima. Bisogna stare attenti, perché se si va a trovarli dopo essere stati in un mezzo pubblico affollato, o al bar senza mascherina, i rischi sono alti”.





Queste le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, riportate da “Antenna Sud” in merito alla validità dei tamponi rapidi.