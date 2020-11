«Guardando il gesto del mister sicuramente è da condannare ma la prendo anche sul ridere, per un secondo sie sarà sentito di nuovo calciatore. È stata una vittoria importantissima per il morale e soprattutto per il gruppo perché interrompe una serie negativa e permettere di tornare a respirare dal punto di vista dei risultati. Dal Catania ci si aspetta sempre qualcosa di più ed è anche la piazza a richiederlo.

È una situazione complicata, credo che qualsiasi decisione si prenda sia impossibile possa essere quella corretta al 100%. Spero sempre che tutto questo finisca il prima possibile così da tornare a vivere il calcio al meglio e tornare di nuovo negli stadi. Soprattutto mi auguro che il calcio dilettantistico torni alla normalità».





Queste le parole dell’ex fantastista del Catania, Adrian Ricchiuti, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla squadra etnea.