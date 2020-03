L’ex attaccante del Catania, Adrian Ricchiuti, in un intervista rilasciata a “TuttoC”, dice la sua sul momento difficile in cui versa lo stato italiano a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito alcune sue parole riportate da “goalsicilia.it”: «Il calcio in questo momento è in secondo piano. Alla ripresa non credo sarà più come prima, nè in A, nè in B nè in C».